Враг продолжает блокировать и обстреливать Харьков - Генштаб

Россияне продолжают подготовку к масштабному наступлению в восточной части Украины.

Генеральный штаб ВСУ обновил информацию по поводу ситуации на фронте. По состоянию на 18:00 российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины, перегруппировываясь с целью завершить формирование наступательной угруппировки.

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Основные усилия врага идут на Мариуполь, есть попытки прорваться на Донецком направлении.

На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении противник завершает перегруппировку и восстановление обороноспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях. Не исключено, что в дальнейшем их отправят в Донецкую и Луганскую область.

На Слобожанском направлении россияне проводят активные действия по наращиванию систем управления и связи в интересах наступательной группировки войск. В районе Харькове до пяти батальонных тактических групп РФ блокируют город и обстреливают из реактивных систем залпового огня, стволовой артиллерии и минометов. Россияне продолжают удерживать Изюм, пытаются прорваться на Славянск и Барвинково.

Оккупанты активизировались на Северодонецком направлении. Пытаются наступать в населенных пунктах Донецкий, Новоташковское, Попасная. В Мариинке, Боровском и Солодком враг успеха не имел.

В Генштабе подчеркивают, что россияне будут в ближайшее время пытаться прорвать оборону ВСУ в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжает штурмовые действия и огневое влияние. Россияне бьют ракетами, бомбами, артиллерийским огнем по гражданским объектам. Бердянский порт оккупанты используют для переброски вооружения, военной техники и личного состава.

Ранее мы писали, что россияне 8 лет готовили почву для геноцида украинцев. Пропагандистская машина "уравнивала" и подменяла понятия "нацизм" и "национализм". Однако как в теории, так и на практике они отличаются.