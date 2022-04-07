После Мариуполя россияне хотят уничтожить Одессу - Зеленский

Украинский президент выступил перед парламентом Греции и рассказал о блокадном Мариуполе.

Президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Греции. Политик рассказал, что его утро начинается с Мариуполя, который более месяца находится в блокаде россиян и системно уничтожается.

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Зеленский подчеркнул, что это полумиллионный город, в котором до сих пор остается около 100 тысяч. В городе нет ни одного уцелевшего здания, так как оккупанты уничтожают все на своем пути, взрывают больницы, роддом, жилые дома.

Украинский президент подчеркнул, что в Мариуполе всегда была большая греческая община. Поэтому культура и самосознание Греции тесно связаны с Украиной.

"Наши народы в течение века жили рядом, воспитывали детей, строили будущее. Связь эта настолько давняя, что сейчас невозможно найти ее начало," - отметил Владимир Александрович.

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Во время своего обращения главнокомандующий Украины заявил, что после Мариуполя россияне хотят уничтожить Одессу.

"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения Мариуполя," - призвал Зеленский.

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В обращении к грецкому парламенту Владимир Зеленский отметил, что армия оккупантов принесла смерть и разруху туда, где украинцы и греки веками наслаждались процветанием и миром.

Ранее мы писали, что у 90% убитых украинцев в Буче пулевые поражения, а не осколочные. Это означает, что мирных жителей рашисты расстреливали. По состоянию на вечер 6 апреля в городе найдены 320 тел убитых гражданских.