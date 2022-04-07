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РФ обстреляла путепровод на Донеччине: эвакуация с востока заблокирована

Враг нанес авиаудар по железным путям возле станции Барвинково.
РФ обстреляла путепровод на Донеччине: эвакуация с востока заблокирована
Эвакуационные поезда, иллюстративное фото. / Верховная Рада

Россия задумала остановить эвакуацию мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Оккупанты нанесли авиаудар по путепроводу на Донеччине, тем самым они заблокировали единственный в регионе выезд поездом. Об этом сообщает Общественный вещатель.

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Рашисты ударили авиацией по железной дороге возле станции Барвинково. Это единственный выезд поездом, который контролируется Украиной, из городов: Славянск, Краматорск и Лиман. Как отмечают в сообщении, это дорога жизни для десятков тысяч мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Враг сорвал три эвакуационных поезда, которые временно заблокированы в Славянске и Краматорске.

Пассажиров размещают в вокзале до выяснения ситуации.

Ранее мы писали, что Кулеба прогнозирует битву за Донбасс масштаба Второй мировой войны. Министр иностранных дел отметил, что Украину ждут большие операции, использование большого количество танков, артиллерии, авиации и другой военной техники.

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