Войска РФ наступают по четырем направлениям, но их отбивают ВСУ — Генштаб

Враг пытается прорвать оборону военных на Донецком направлении.

Войска РФ наступают по четырем направлениям, а именно на востоке Украины. Однако ВСУ их отбивают. За сутки отбито семь атак противника, уничтожено 4 танка, 2 артсистемы и 21 единицу автомобильной техники. Подробности рассказали в Генштабе ВСУ.

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В сообщении говорится, что вероятность ракетных и авиационных ударов с Беларуси все еще сохраняется. Кроме того, в стране отбирают "добровольцев" с целью комплектования подразделений ЧВК.

"Враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей", - добавили в Генштабе.

Вместе с этим враг продолжает блокировать Харьков, а чтобы ВСУ не продвигались, он устанавливает минно-взрывные заграждения.

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В Изюме оккупанты из незаконной "ДНР" выполняют функции полиции. Они проводят обыски и проверяют у граждан документы. На Южнобужском направлении захватчики пытаются не допустить продвижения ВСУ.

В это же время российские войска все еще пытаются захватить Рубежное, Попасную, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское, но безуспешно. А обстрелы городов Луганской и Донецкой областей продолжаются.

Например, в данных регионах ВСУ отбили 7 атак за сутки, уничтожив технику и живую силу противника.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине еще 500 млн евро на военное оборудование.

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