Макрон рассказал, сколько в Украине будет продолжаться война

Ранее он заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности для Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что война в Украине не закончится в ближайшее время, а будет долго продолжаться. Об этом он сказал в интервью для телеканала RTL.

Макрон не стал называть конкретную дату, когда, по его мнению, может закончиться война Украины с российскими оккупантами. Он сказал только, что она в ближайшие дни не закончится.

Ранее президент Франции несколько раз призвал президента РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины. Он также заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности для Украины при подписании мирного договора с РФ, который обеспечит ей нейтральный статус.

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Между тем, международные партнеры решили поставлять Украине тяжелую военную технику. Австралия уже передала для ВСУ партию бронемашин.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.

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