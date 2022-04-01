Зеленский провел переговоры с Макроном: О чем говорили

Инициативу Франции о гуманитарных коридорах из Мариуполя нужно реализовать, говорит глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по телефону в пятницу, 1 апреля. Об этом сообщил Зеленский на своей странице в Twitter.

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"Продолжаю переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии", - написал президент.

По его словам, речь шла, в том числе о переговорном процессе, о его ходе и перспективах, а также о важности гарантий безопасности.

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Напоследок Зеленский подчеркнул, что инициативу Франции о гуманитарных коридорах из Мариуполя нужно будет реализовать.

Напомним, ранее сообщалось, что на восстановление Мариуполя Украине стоит потратить минимум $10 млрд.

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