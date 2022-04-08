Вернуться домой в ближайшее время хотят треть беженцев — опрос

Из-за войны 20% взрослых украинцев сменили место жительства.

Вернуться домой в ближайшее время хотят треть беженцев. На это указывают данные опроса, проведенного группой "Рейтинг".

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Так, социологи установили, что 20% взрослых украинцев сменили место жительства из-за войны. Больше всего переселенцев с востока Украины. Речь идет о 46%.

Отмечается, что чаще уезжает молодежь (31%). Процент пожилых людей-переселенцев находится на отметке в 13%.

При этом треть украинцев, покинувших свои дома, собираются вернуться домой уже в ближайшее время. Четверть граждан подождут еще немного.

Данные опроса / ratinggroup.ua

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Примечательно, что 40% респондентов готовы вернуться домой, но только после того, как война закончится. 3% опрошенных возвращаться домой не планируют.

Данный опрос проводился 6 апреля во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8% с доверительной вероятностью в 0,95.

Данные опроса / ratinggroup.ua

Напомним, ранее по итогам опроса стало известно, что большинство украинцев выступают против второго госязыка.

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