Абсолютное большинство украинцев против второго госязыка – опрос

Идея предоставления государственного статуса русскому языку резко утратила популярность за последний месяц

Абсолютное большинство украинцев считают, что украинский язык должен оставаться единственны государственным в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" на прошлой неделе.

Читайте также: Всего 3% белорусов хотят воевать против Украины — опрос

"Беспрецедентное единение общества на фоне войны резко повлияло и на отношение к статусу языка: сегодня абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине", - пишут социологи.

Отмечается, что такая картина прослеживается во всех макрорегионах страны, а также во всех возрастных и языковых группах населения. При этом за государственный статус еще и русского языка сегодня выступают только 7% опрошенных, хотя до войны такого мнения придерживался каждый четвертый украинец.

Читайте также: 53% украинцев во время войны не работают – опрос

Социологи отмечают, что в мирное время за предоставление статуса государственного русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких было всего треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

"В мирное время за предоставление статуса государственному русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких было всего треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое", - говорят социологи.

Напомним, 90% украинцев хотят репараций от России. Агрессор должен оплатить восстановление Украины после войны, считают люди.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.