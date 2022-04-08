Ракетный удар по вокзалу Краматорска: Погибли дети

Ракета попала в зал ожидания, где находились женщины и дети, желающие эвакуироваться из города

В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли 30 человек, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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"Ракета попала во временный зал ожидания, именно там находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда… Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики. Уже известно о 30 погибших, среди которых есть дети, и около 100 раненых", - говорится в сообщении.

По данным Донецкой областной прокуратуры, в момент ракетного удара на территории вокзала находились около 4 тысяч мирных граждан, которые пытались эвакуироваться из города. Подавляющее большинство из них – это женщины и дети.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, ранее сообщалось, что удар по краматорскому вокзалу был нанесен ракетой "Точка-У".

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