Подоляк: Русский мир – это мир смерти, крови, вони и ненависти

Россия сегодня находится вне общей человеческой цивилизации, считает советник главы ОП

Так называемый "Русский мир", идеями которого последние годы живут российские власти и часть общества, на деле оказался миром смерти. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

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"Русский мир – это мир смерти, крови, вони и ненависти. В Украине это неприемлемо. В Украине совершенно другой тип жизни. Украина вкладывала деньги в комфорт, инфраструктуру, не в военные технологии. Россия вкладывала деньги только в одно – в экспансию и в уничтожение соседей", - сказал он.

Подоляк отметил, что россияне особенно рассчитывали на массовую поддержку своего вторжения со стороны жителей юга и востока Украины, однако на деле столкнулись со жгучей ненавистью местных жителей.

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"Они не понимают, что их ненавидят. Особенно их ненавидят там, где они находятся – а это юг и восток Украины, потому что они там разбомбили города. Они там уничтожают людей, они пришли как оккупанты, не имеющие никакого отношения к европейской цивилизации", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что за пределами Украины отношение к Российской Федерации тоже складывается похожим образом. Соответственно, когда впоследствии россияне захотят возобновить разорванные связи с остальным миром, им еще долго будут в ответ указывать на фотографии зверств, учиненных российской армией в Украине.

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"Россия сегодня – это страна, которая находится вне человеческой цивилизации. Они не обладают всеми качествами, которые необходимы современным людям. Они живут в параллельном, иллюзорном мире, где фильтрационный, концентрационный лагерь является основой их философии", - отметил Подоляк.

Напомним, сегодня Россия обстреляла железнодорожный вокзал Краматорска. В результате удара кассетным "Искандером" насчитали уже более 30 погибших.

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