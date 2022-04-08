Больницы Краматорска не справляются с количеством раненых после ракетного удара

В результате удара по вокзалу погибли 39 человек. Число убитых и раненых только увеличивается.

"Точка-У" была найдена в 40 метрах от эпицентра событий. / t.me/operativnoZSU

Больницы Краматорска не справляются с количеством раненых, которых привозят с железнодорожного вокзала, по которому рашисты ударили "Точками-У" дважды. Известно, что на станции находились 4 тысячи мирных жителей, среди которых пенсионеры, женщины и дети, которые хотели уехать в более спокойные регионы. О ситуации с ранеными рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко в эфире телемарафона.

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По состоянию на 13:00 в результате ракетного обстрела погибли 39 человек. 87 получили ранения. Однако это количество прогрессивно увеличивается. Больницы не справляются с наплывом пациентов, так как много тяжелых случаев.

"Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно," - сообщил Гончаренко.

Также мэр рассказал, что обломки вражеской ракеты нашли в 40 метрах от эпицентра удара, что свидетельствует об ее высокой мощности.

Известно, что руководство Днепра и области уже направляют машины скорой помощи в Краматорск, чтобы помочь раненым.

Ранее мы писали, что пропагандисты пытаются обвинить Украину в ударе по вокзалу. Однако рашисты намекали в телеграм-каналах еще ночью, что будет опасность на вокзалах Донеччины. Также поклонники оккупантов опубликовали запуск ракет с оккупированного города, которые предположительно ударили по Краматорску.