Украина получила от Словакии ЗРК C-300

Новый зенитно-ракетный комплекс усилит ПВО нашей страны.

Украина получила от Словакии зенитно-ракетный комплекс C-300. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер, передает TV Noviny.

Хегер подчеркнул, что передача C-300 не означает, что Словакия стала участницей войны в Украине, которую развязала Россия. Он также заявил, что словацкие вооруженные силы получат от союзников новую систему противоракетной обороны.

Нужно отметить, что у Словакии была батарея ЗРК С-300 ПМУ (экспортный вариант) с несколькими пусковыми установками и 48 ракет 5V55R. Сколько ракет передали Украины – не сообщается.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, украинские ПВО и ВВС на данный момент уже сбили 150 самолетов и 135 вертолетов российских оккупантов. Новый ЗРК C-300 усилит ПВО нашей страны.

Напомним, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявила, что международные партнеры будут поставлять Украине не только легкое вооружение, но и тяжелую военную технику.

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