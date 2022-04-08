Россия хочет сделать Беларусь гарантом безопасности Украины

Лавров уверяет, что украинцы сами это предложили

Россия хочет, чтобы Беларусь тоже выступала одним из гарантов безопасности для Украины в рамках мирного договора, который сейчас обсуждается на переговорах. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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По словам Лаврова, Украина хочет видеть в качестве гарантов своей безопасности все соседние страны, а также ряд других государств, включая постоянных членов Совета безопасности ООН.

"Так вот мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов, конечно, обязательно была Республика Беларусь. Сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются, но мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них", - заявил Лавров.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь тоже должна стать стороной переговорного процесса между Украиной и Россией.

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