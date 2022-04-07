Лукашенко потребовал участия в российско-украинских переговорах

Белорусский руководитель опасается "сепаратных договоренностей" со его спиной

Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел Беларуси добиться того, чтобы Минск стал участником российско-украинских мирных переговоров. Об этом сообщает Белта.

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"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - заявил Лукашенко.

По его словам, война "за забором" серьезно влияет на внутреннюю ситуацию в самой Беларуси, поэтому Минск тоже должен быть участником переговоров. При этом Лукашенко заявил, что Россия поддерживает данную инициативу.

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"Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может... И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - считает Лукашенко.

Он подчеркнул, что славянские народы должны "сесть за стол и договориться на равных".

Напомним, в Беларуси силовики начали стрелять в "партизан". При задержании во всех "террористов" стреляют.

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