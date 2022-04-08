Лукашенко опубликовал свой список "недружественных стран"
Александр Лукашенко составил собственный список недружественных стран. Ранее таким списком обзавелся Кремль. Об этом сообщает белорусский портал pravo.by.
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Так, в список недружественных государств белорусские власти внесла 39 стран. Примечательно, что Украина в этот перечень не вошла. В частности, в список попали:
- все 27 стран ЕС,
- США,
- Великобритания,
- Канада,
- Норвегия,
- Исландия,
- Швейцария,
- Албания,
- Черногория,
- Северная Македония,
- Лихтенштейн,
- Австралия,
- Новую Зеландия.
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Следует отметить, что российский список недружественных стран в настоящее время включает 46 государств. Помимо тех, что вошли в белорусский перечень, Кремль посчитал своими недругами также Андорру, Микронезию, Монако, Сан-Марино, Южную Корею, Тайвань и Японию. Украина тоже официально стала недругом России.
Напомним, Лукашенко потребовал участия в российско-украинских переговорах. Белорусский руководитель опасается "сепаратных договоренностей" со его спиной.
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