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Лукашенко опубликовал свой список "недружественных стран"

В отличие от Путина, Лукашенко не стал вносить в этот список Украину
 |  Автор: Юрий Кобзар
Лукашенко опубликовал свой список "недружественных стран"
Лукашенко назвал своих недругов / EPA

Александр Лукашенко составил собственный список недружественных стран. Ранее таким списком обзавелся Кремль. Об этом сообщает белорусский портал pravo.by.

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Так, в список недружественных государств белорусские власти внесла 39 стран. Примечательно, что Украина в этот перечень не вошла. В частности, в список попали:

  • все 27 стран ЕС,
  • США,
  • Великобритания,
  • Канада,
  • Норвегия,
  • Исландия,
  • Швейцария,
  • Албания,
  • Черногория,
  • Северная Македония,
  • Лихтенштейн,
  • Австралия,
  • Новую Зеландия.

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Следует отметить, что российский список недружественных стран в настоящее время включает 46 государств. Помимо тех, что вошли в белорусский перечень, Кремль посчитал своими недругами также Андорру, Микронезию, Монако, Сан-Марино, Южную Корею, Тайвань и Японию. Украина тоже официально стала недругом России.

Напомним, Лукашенко потребовал участия в российско-украинских переговорах. Белорусский руководитель опасается "сепаратных договоренностей" со его спиной.

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