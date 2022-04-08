Лукашенко опубликовал свой список "недружественных стран"

В отличие от Путина, Лукашенко не стал вносить в этот список Украину

Александр Лукашенко составил собственный список недружественных стран. Ранее таким списком обзавелся Кремль. Об этом сообщает белорусский портал pravo.by.

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Так, в список недружественных государств белорусские власти внесла 39 стран. Примечательно, что Украина в этот перечень не вошла. В частности, в список попали:

все 27 стран ЕС,

США,

Великобритания,

Канада,

Норвегия,

Исландия,

Швейцария,

Албания,

Черногория,

Северная Македония,

Лихтенштейн,

Австралия,

Новую Зеландия.

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Следует отметить, что российский список недружественных стран в настоящее время включает 46 государств. Помимо тех, что вошли в белорусский перечень, Кремль посчитал своими недругами также Андорру, Микронезию, Монако, Сан-Марино, Южную Корею, Тайвань и Японию. Украина тоже официально стала недругом России.

Напомним, Лукашенко потребовал участия в российско-украинских переговорах. Белорусский руководитель опасается "сепаратных договоренностей" со его спиной.

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