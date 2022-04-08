В Макарове Киевской области обнаружили более сотни расстрелянных украинцев

Поселок разрушен россиянами на 40%.

В Макарове каждый второй дом поврежден или уничтожен. / t.me/kievmap

В поселке Макаров Киевской области россияне расстреляли более сотни мирных жителей. За время оккупации враг жестоко поиздевался над населенных пунктом. Об этом рассказал сельской голова Вадим Токар в эфире телемарафона.

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В Макарове найдены 132 расстрелянных человека. По словам Токаря, это общее число выявленных как в братских могилах, так и единично.

До начала полномасштабной войны в Макарове проживали до 15 тысяч жителей, сейчас осталось меньше тысячи. Также голова сообщил, что поселок разрушен на 40%. Много жилых домов не поддаются восстановлению.

Ранее Алексей Арестович сообщил, что в Макарове и Бородянке ситуация, возможно, хуже, чем в Буче.

Ранее мы писали, что через Беларусь оккупанты вывозят украденные машины украинцев. Колонны с машинами со снятыми номерными знаками замечены на беларусских дорогах. Рашисты воруют иномарки, а также грузовики с маркировкой украинских торговых марок.