Оккупанты вывозят через Беларусь украденные украинские автомобили

Среди угнанных авто не только легковые, но и грузовики с маркировкой украинских брендов.

Российская армия мародеров вывозит через территорию Беларуси в Россию украденные украинские автомобили. Колонны с машинами со снятыми номерными знаками замечены на беларусских дорогах. Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", который ведет журналист из Беларуси Антон Мотолько.

Как можно увидеть из снимков, оккупанты воруют иномарки, а также грузовики с маркировкой украинских торговых марок.

"Наблюдения показали, что наибольшее число украденных у украинцев автомобилей было ввезено в Беларусь – 4-5 апреля, уже после начала отступления войск ВС РФ с территории Украины. Более того, нам известно, что из Украины были вывезены даже несколько грузовиков с логотипами украинской торговой марки "Гаврилівські курчата"," - сообщает проект.

Грузовик, угнанный россиянами. / MOTOLKO.HELP

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Мотолько делится, что к ним стали обращаться украинцы, которые стали жертвами российских мародеров, с просьбой найти их машину. Рашисты снимают номерные знаки и маркируют своими знаками "V".

Авто, которое предполагаемо угнали оккупанты из Украины. / MOTOLKO.HELP

Авто, которое предполагаемо угнали оккупанты из Украины. / MOTOLKO.HELP

Авто, которое предполагаемо угнали оккупанты из Украины. / MOTOLKO.HELP

Авто, которое предполагаемо угнали оккупанты из Украины. / MOTOLKO.HELP

Авто, которое предполагаемо угнали оккупанты из Украины. / MOTOLKO.HELP

Авто, которое предполагаемо угнали оккупанты из Украины. / MOTOLKO.HELP

Авто, которое предполагаемо угнали оккупанты из Украины. / MOTOLKO.HELP

"Беларускі Гаюн" сообщает, что солдаты РФ пробуют обменять украденные гривны и скупают ювелирные украшения.

Ранее мы писали, что Россия видит Беларусь гарантом безопасности для Украины. Стоит отметить, что глава МИД Лавров заявляет, что это якобы желание Украины. По его словам, Украина хочет видеть в качестве гарантов своей безопасности все соседние страны, а также ряд других государств.