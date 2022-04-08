У Зеленского ответили на предложение РФ по участию Беларуси

Идея Москвы является странной, считают в Офисе президента

Предложение Москвы сделать Беларусь одним из гарантов безопасности для Украины является странным. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что российско-украинские мирные переговоры проходят в двухстороннем формате. При этом каждая из сторон в праве выдвигать свои предложения. В данном случае речь идет именно о российской инициативе.

"Беларусь предложена только российской стороной к обсуждению. Несколько странное предложение, учитывая роль Беларуси в российской агрессии. Тем не менее, у РФ и Беларуси союзнические отношения и именно поэтому Россия путем союзника пытается хоть какие-то дополнительные условия выставить и усилить свои позиции", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Беларусь тоже должна войти в число стран-гарантов безопасности Украины. Причем Лавров заверил, что именно Украина хотела сделать всех своих соседей своими гарантами.

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