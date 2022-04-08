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Песков уточнил свое заявление об окончании войны в "обозримом будущем"

Пресс-секретарь Путина повторил, что Россия "продвигается" в захвате территорий Украины.
Песков уточнил свое заявление об окончании войны в "обозримом будущем"
Песков первым признал значительные потери россиян в войне. / EPA / UPG

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил собственное заявление об окончании войны в Украине. Ранее он заявлял, что вторжение завершится в "обозримом будущем". Об это пишет "Интерфакс".

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В своем новом заявлении Песков повторил, что российско-украинская война закончится в скором будущем, но армия РФ продолжает пытаться продвинуться в захвате территорий Украины.

Песков ответил журналистам, которые решили уточнить ранее сказанные слова пресс-секретаря Путина. В Кремле заявляют, что есть основания так полагать.

"Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави," - ответил пресс-секретарь диктатора. 

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Напомним, Песков ранее впервые признал большие потери россиян в войне против Украины. Также он надеется, что война завершится в ближайшие дни или в ближайшем будущем.

Ранее мы писали, что президент Германии выступил с заявлением, что Путина и Лаврова ждет военный трибунал. По мнению Штайнмайера, ответственность за войну и преступления в Украине должны нести все, в том числе политики.

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