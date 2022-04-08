В Краматорске уже 50 убитых, из них 5 детей

Число жертв ракетного удара по заполненному беженцами вокзалу продолжает расти

По состоянию на текущий момент количество погибших в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске достигло 50 человек. Из них пятеро детей. Об этом сообщил в Телеграм глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"На данный момент в больницы были доставлены 98 человек. Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться", - сообщил он.

По данным губернатора, непосредственно на вокзале погибли 38 человек, еще 12 скончались уже в больницах. Также он сообщил, что из 98 раненых, о которых известно на текущий момент – 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.

Напомним, в Краматорске объявили экстренную эвакуацию. Будет использоваться общественный транспорт. Жители также смогут воспользоваться своими автомобилями.

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