Под Харьковом на мине подорвались электрики

В результате взрыва два человека получили ранения.

В Харьковской области на окраине города Дергачи на мине, которую установили российские оккупанты, подорвалась бригада "Харьковоблэнерго". В результате два человека ранены, проинформировал Telegram-канал Харьков LIVE.

В сообщении говорится, что раненых доставили в местную больницу. Врачи спасают им жизнь.

Нужно отметить, что это уже не первый случай, когда на минах, которые установили российские оккупанты, подрываются коммунальщики. Так, ранее в Сумской области на мине подорвался автомобиль "Сумыоблэнерго". Один человек погиб.

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Ранее сообщалось, что оккупанты в Харьковской области минируют территорию, чтобы помешать наступлению ВСУ. Также они минировали территорию в Киевской области, перед тем, как бежать оттуда.

Напомним, 8 апреля оккупанты нанесли удар ракетный удар по ж/д вокзалу в Краматорске. По предварительной информации, погибли 50 человек, а 98 человек ранены.

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