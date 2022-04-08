В Одессе и области ужесточили комендантский час

Ограничение коснется предстоящих выходных.

Власти Одесской области незамедлительно отреагировали на трагедию в Краматорске, когда россияне ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу, на котором находились 4 тысячи мирных жителей. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подписал распоряжение о введении ожесточенного комендантского часа.

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Длинный комендантский час будет действовать

В ОДА объясняют, что данные ограничения вводятся после Краматорской трагедии, в результате которой россияне убили 50 человек.

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для вашей безопасности, это сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми," - подчеркнул Марченко.

Ранее мы писали, что в Макарове Киевской области были обнаружены 132 расстрелянных украинца. До начала полномасштабного вторжения в поселке проживали 15 тысяч человек, а теперь в освобожденном городе осталось около пятьсот. Макаров разрушен на 40 процентов.