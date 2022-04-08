Руководители ЕС посетили места массовых убийств в Буче

Западным лидерам показали воочию зверства российских оккупантов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетили город Буча, уже ставший символов российского террора против мирных жителей. Об этом сообщил у себя в Телеграм премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который их сопровождал.

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"Посетили Бучу. Показал … зверства, совершенные российские военными над гражданскими украинцами. Мы никогда не простим врагам этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы как можно быстрее остановить агрессора", - написал он.

Судя по опубликованным фото, участникам делегации показали места массовых захоронений горожан. Также европейские делегаты побывали на месте знаменитого разгрома российской колонны, фото которого в начале марта облетели весь мир.

Напомним, в Буче оккупанты убили экс-нардепа, который говорил о гуманности россиян. Кандидат в президенты на выборах 2004 года открыто придерживался пророссийских взглядов.

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