В Буче оккупанты убили экс-нардепа, который говорил о гуманности россиян

Кандидат в президенты на выборах 2004 года открыто придерживался пророссийских взглядов.

В Буче российские оккупанты убили экс-нардепа и бизнесмена Александра Ржавского. Кандидат в президенты в 2004 году открыто заявлял о своих пророссийских взглядах и говорил о гуманности россиян еще в середине февраля 2022 года. Об его смерти сообщил главный редактор "Фактов" Александр Швец.

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Ржавского застрелили в собственном доме. Швец рассказывает, что убитый бизнесмен отрицал вторжение россиян в Украину и до начала эскалации заявлял, что россияне - гуманный народ. Ржавский говорил, что Россия "не вела себя ка фашисты в аннексированном Крыму", поэтому не нападут на Украину и не будут зверствовать по отношению к украинцам.

Даже когда оккупанты заняли Бучу и зашли в его дом, погибший пытался с ними дружить.

"Когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В своем же доме. На глазах у людей. Московские "братья" показали ему свое истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался," - поделился главред "Фактов".

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