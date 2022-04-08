"Азов" показал уничтожение российской БМП в Мариуполе

В городе продолжаются уличные бои, российские оккупанты бессмысленно гибнут в украинском Мариуполе

Бойцы полка Нацгвардии "Азов" опубликовали новое видео городских боев в Мариуполе. На нем запечатлено уничтожение бронемашины российских оккупантов.

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"Бойцами полка в Мариуполе уничтожена вражеская БМП с экипажем. Российская пехота также навоевалась и прилегла пожизненно отдохнуть на одной из улиц украинского города", - говорится в сообщении.

На первом видео запечатлено, как боец "Азова" с крыши малоэтажного здания стреляет из противотанкового гранатомета в БМП, выехавшую из-за угла. После успешного попадания боец кричит "Уничтожил!" На втором видео показаны убитые российские солдаты рядом с тем местом, где была подбита БМП.

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