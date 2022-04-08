Десантники снова сбили ударный вертолет из "Стугны"

Это уже третий такой случай за последние дни. Снова отличилась 95-я десантно-штурмовая бригада

Украинские десантники сбили российский вертолет Ка-52 с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кочевенко в Facebook.

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"Только что из Стугны 95-я Отдельная десантно-штурмовая бригада снова уничтожила рашистский Ка-52", - написал он.

Кочевенко заявил, что это сделали те же ребята, что и в предыдущий раз. Отметим, что 5 апреля сообщалось об успешном применении против российского вертолета украинской "Стугны", предназначенной для борьбы с танками.

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Еще тремя днями ранее та же бригада, но сбила два вертолета Ми-8, но не из "Стугны", а из "Корсара" – тоже противотанкового комплекса.

Кочевенко не уточнил, где именно сбили вертолет сегодня, но известно, что Ми-8 сбивали в Харьковской области.

Напомним, 110 тысяч украинцев вступили в Территориальную оборону. Он подчеркнул, что бойцы Сил территориальной обороны выполняют боевые задания вместе с подразделениями ВСУ, защищают стратегические объекты, обеспечивают контроль за передвижением людей и транспортных средств, выполняют другие задачи.

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