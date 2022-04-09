Зеленский объяснил, как предотвратить наступление РФ на Харьков

Об этом он сказал во время брифинга с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером.

Президент Владимир Зеленский считает, что угрозу наступления на Харьков, о чем предупреждает украинская разведка, можно нивелировать успешной обороной Мариуполя, стойкостью ВСУ и поставками вооружений от международных партнеров. Об этом он сказал 8 апреля во время брифинга с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером.

По словам Главы государства, наступление российских оккупантов на Харьков можно предотвратить благодаря стойкости ВСУ и обороной Мариуполя, возле которого сосредоточена 10-тысячная группировка противника.

Кроме того, помочь защитить Харьков в случае нового наступления на него российских оккупантов могут новые поставки военной техники и вооружений от международных партнеров.

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Ранее украинская разведка сообщила, что оккупанты по-прежнему планируют захватить Харьков. Они сейчас блокируют город с нескольких сторон. Также ожидается большое наступление российских оккупантов на Донбассе.

Напомним, в Луганской области украинские бойцы уничтожили группу наемников из ЧВК Вагнер.

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