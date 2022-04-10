Генштаб ВСУ: РФ пытается прорвать оборону в Изюме и установить полный контроль над Мариуполем

На временно оккупированных территориях Харьковщины россияне привезли свою ремонтную группу для восстановления железнодорожных путей.

Враг не оставляет попыток провести референдум в Херсонской области. / facebook.com/GeneralStaff.ua

В Украине начался 46 день героического противостояния армии и народа против российской агрессии. Генеральный штаб ВСУ обновил оперативную информацию с фронта по состоянию на 6:00 10 апреля.

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На Слобожанском направлении ВС РФ пытается прорвать оборону ВСУ в районе города Изюм. Для этого перемещают дополнительные подразделения для усиления группировки. Противник частично продолжает блокировать Харьков, обстреливает город из реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов.

На Донецком и Таврийском направлениях оккупанты хотят установить полный контроль над Мариуполем. Враг проводит штурмовые действия, наносит авиаудары и пытается захватить центральную часть города. На большинстве Донецких направлений россияне проводят артиллерийные и минометные обстрелы.

Оккупанты продолжают бить из артиллерии и авиации по Донецкой области. / facebook.com/GeneralStaff.ua

На Южнобужском направлении РФ пробует установить контроль над Александровкой. Успеха не имеет. Противник потерял до ротной тактической группы личного состава и техники. Россияне продолжают обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченковое.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не зафиксировано.

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Оккупанты осуществляют попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области россияне продолжают обыски гражданских. Проверяют документы, наличие автомобиля, запасов продовольствия. Враг опрашивает по поводу места работы родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, ВСУ, участников АТО/ООС.

В Новой Каховке оккупанты используют мощности местных типографий, чтобы печать свою агитацию для проведения псевдо-референдума для создания "Херсонской народной республики".

На временно оккупированных территориях Луганщины Россия усиливает мероприятия российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации.

На оккупированных территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областях российские оккупанты развернули военные госпитали и мастерские по ремонту военной техники в связи со значительными потерями в живой силе и техники. Однако им не хватает квалифицированного медперсонала и медицинских препаратов.

Отмечается прибытие ремонтных бригад с территории Ярославской области (РФ) для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно оккупированных территориях Харьковщины.

За предыдущие сутки украинские защитники отбили восемь атак врага на Донбассе, уничтожены 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники россиян. Воздушные Силы ВСУ ликвидировали 13 воздушных целей: 3 самолета, 1 вертолет, 5 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Ранее мы писали, что российские оккупанты попытаются проводить наступление одновременно с севера и с юга. Однако Арестович отметил, что подкрепление с Дальнего Востока еще не добралось к позициям для наступления.