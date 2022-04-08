Под Изюмом оккупанты убили и сожгли трех мирных жителей

Это произошло в селе Гусаровка Изюмского района.

В Изюмском районе Харьковской области российские оккупанты убили трех местных жителей, а потом сожгли их тела, чтобы скрыть следы преступления. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, в селе Гусаровка Изюмского района российские войска пытали, а потом убили трех местных жителей. Потом оккупанты накрыли автомобильными шинами тела погибших и подожгли их. Так оккупанты пытались скрыть следы своего преступления.

Гусаровку освободили 7 апреля. В подвале одного из домов нашли остатки погибших.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Досудебное следствие продолжается.

Ранее председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 7 апреля российские войска 48 раз обстреляли Харьков и его пригороды.

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