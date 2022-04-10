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Возле Бучи обнаружили еще одну братскую могилу мирных жителей

Убитых украинцев боевики складывали возле автозаправки.
Возле Бучи обнаружили еще одну братскую могилу мирных жителей
Денис Шмигаль вместе с главой Еврокомиссии посетили Бучу 9 апреля. / Денис Шмыгаль

В населенном пункте возле Бучи обнаружили еще одну братскую могилу с убитыми, замученными мирными жителями. Об этом сообщил глава Дмитриевской общины Тарас Дидич.

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Массовое захоронение нашли в населенном пункте Бузова. Десятки замученных и убитых украинцев оккупанты складывали возле автозаправки между деревнями Мила и Мечта Киево-Святошинского района.

Дидич также рассказал, что на освобожденной от россиян территории нашли около десяти расстрелянных автомобилей мирных жителей. По воспоминаниям местного жителя, которому удалось спастись от российского террора, военные стреляли и ждали, пока машина вспыхнет.

Ранее мы писали, что оккупанты не оставляют надежду взять полный контроль над Мариуполем. Враг пытается прорвать оборону ВСУ под Изюмом, частично блокирует Харьков. Россияне используют местную типографию, чтобы подготовить агитацию для проведения "референдума по созданию Херсонской народной республики". 

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