Сотрудники ЧАЭС воровали топливо у россиян во избежание катастрофы

Когда станция была обесточена три дня, работники изо всех сил пытались найти топливо для генераторов.

Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими оккупантами в первый день полномасштабного вторжения. Россияне действовали так, что ежедневно, до момента освобождения, сохранялась высокая вероятность атомного взрыва, что привело бы к всемирной катастрофе. Сотрудники ЧАЭС дали интервью "ВВС. Русская служба", в котором рассказали о работе под оккупацией.

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Начальник отдела радиационной безопасности станции Александр Лобада сообщил, что россияне постоянно вызывали украинских сотрудников на допросы. Они в свою очередь пытались узнать, где найти топливо для генератора, чтобы предотвратить выброс радиации. Сотрудник станции признается, даже воровали топливо у оккупантов.

"Они хотели знать, как управляется объект. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и ​​операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда и с применением силы," - вспоминает Лобада.

Инженер Валерий Семенов делится, что работники ЧАЭС были вынуждены постоянно вести переговоры с россиянами и так, чтобы никого не обидеть. Это было необходимо для допуска персонала к управлению станцией. Когда АЭС была три дня обесточена, он искал топливо для работы генератора. Даже воровал у оккупантов.

Инженер Валерий Семенов признался, что боялся не за свою жизнь, а за последствия оккупантов, если сотрудники ЧАЭС не смогут руководить станцией. / ВВС Украина

Если бы отсутствие электричество начало влиять на работу станции, это привело бы к выбросу радиации и трагедии для человечества.

Также Семенов рассказал, что боевики вывезли в неизвестном направлении 169 украинских военных. Об их местоположении неизвестно, однако на ЧАЭС предполагают, что украинцев забрали в Россию.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты унесли жизнь 177 украинских детей. Всего пострадали от военной агрессии РФ свыше 513 детей. Наиболее пострадало детей в Донецкой области - 108 человек.