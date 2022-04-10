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Оккупанты убили 177 детей в Украине с начала полномасштабного вторжения

Свыше 513 детей пострадали от военной агрессии РФ.
Оккупанты убили 177 детей в Украине с начала полномасштабного вторжения
Мальчик возле могилы матери, Буча. / t.me/operativnoZSU

Офис Генерального прокурора сообщает, что с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли 177 детей. Свыше 336 несовершеннолетних получили ранения из-за военных действий. 

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В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что эти цифры не являются окончательными, так как продолжается работа по их установке в зоне боевых действий, на временно оккупированных территориях и на освобожденных. 

Наиболее пострадало детей в Донецкой области - 108 человек, в Киевской - 93, в Харьковской - 76, в Черниговской - 51, в Николаевской - 40, в Луганской - 35, в Запорожской - 22, в Херсонской - 29, в Киеве - 16, в Сумской - 16, в Житомирской - 15. 

Во время фиксации военных преступлений на Черниговщине было установлено, что 4 марта в деревне Нежинского района 14-летний мальчик с братом увидели, как оккупанты грабят магазин. Подростки начали убегать и были расстреляны в спину военнослужащими ВС РФ из автоматического оружия. 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен. 

В следствии бомбардировок повреждено 938 заведений образования, 87 из которых полностью уничтожены. 

Ранее мы писали, что возле Бучи обнаружили новую братскую могилу. Десятки замученных и убитых украинцев оккупанты складывали возле автозаправки. 

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