Оккупанты убили 177 детей в Украине с начала полномасштабного вторжения

Свыше 513 детей пострадали от военной агрессии РФ.

Офис Генерального прокурора сообщает, что с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли 177 детей. Свыше 336 несовершеннолетних получили ранения из-за военных действий.

Читайте также: Денисова рассказала об эпизодах изнасилования детей на Киевщине

В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что эти цифры не являются окончательными, так как продолжается работа по их установке в зоне боевых действий, на временно оккупированных территориях и на освобожденных.

Наиболее пострадало детей в Донецкой области - 108 человек, в Киевской - 93, в Харьковской - 76, в Черниговской - 51, в Николаевской - 40, в Луганской - 35, в Запорожской - 22, в Херсонской - 29, в Киеве - 16, в Сумской - 16, в Житомирской - 15.

Во время фиксации военных преступлений на Черниговщине было установлено, что 4 марта в деревне Нежинского района 14-летний мальчик с братом увидели, как оккупанты грабят магазин. Подростки начали убегать и были расстреляны в спину военнослужащими ВС РФ из автоматического оружия. 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен.

В следствии бомбардировок повреждено 938 заведений образования, 87 из которых полностью уничтожены.

Ранее мы писали, что возле Бучи обнаружили новую братскую могилу. Десятки замученных и убитых украинцев оккупанты складывали возле автозаправки.