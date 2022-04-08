Россияне уничтожили многолетний архив Зоны ЧАЭС

Российские войска вели себя в Зоне ЧАЭС как всамделишние дикари

Российские оккупанты уничтожили многолетний архив Чернобыльской атомной электростанции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Александр Сирота.

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"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку", - написал он, добавив фото с остатками бумаг в мусорном контейнере.

В самом агентстве сообщают, что практически все офисные помещения в зданиях в зоне ЧАЭС были повреждены, разбиты и полностью разворованы россиянами.

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"Оккупанты украли не только имущество госпредприятий, но и личные вещи работников на их рабочих местах. Разграблена и уничтожена в Чернобыле современная аналитическая лаборатория стоимостью 6 млн евро", - заявляют в ведомстве.

Напомним, ранее появились фото из освобожденной Зоны ЧАЭС. На территории зоны видны следы боев, а в служебных помещениях – следы российского погрома.

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