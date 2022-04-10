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На 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров - Верещук

Удалось согласовать коридоры в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
На 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров - Верещук
Верещук анонсировала девять гумкоридоров. / Офис президента

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсировала 9 гуманитарных коридоров, которые будут функционировать 10 апреля. Удалось согласовать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Донецкая область

  • Из Мариуполя в Запорожье - на собственном транспорте.

Запорожская область

Эвакуация состоится на собственном транспорте и автобусами.

  • Из Бердянска в Запорожье.
  • Токмак - Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.
  • Энергодар - Запорожье. Место сбора объявит местная власть.

Луганская область

  • Северодонецк - Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск - Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная - Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42.
  • с. Горское - Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное - Бахмут.

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