На 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров - Верещук
Удалось согласовать коридоры в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсировала 9 гуманитарных коридоров, которые будут функционировать 10 апреля. Удалось согласовать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Донецкая область
- Из Мариуполя в Запорожье - на собственном транспорте.
Запорожская область
Эвакуация состоится на собственном транспорте и автобусами.
- Из Бердянска в Запорожье.
- Токмак - Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.
- Энергодар - Запорожье. Место сбора объявит местная власть.
Луганская область
- Северодонецк - Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск - Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная - Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42.
- с. Горское - Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное - Бахмут.
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