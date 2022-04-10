На 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров - Верещук

Удалось согласовать коридоры в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсировала 9 гуманитарных коридоров, которые будут функционировать 10 апреля. Удалось согласовать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье - на собственном транспорте.

Запорожская область

Эвакуация состоится на собственном транспорте и автобусами.

Из Бердянска в Запорожье.

Токмак - Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.

Энергодар - Запорожье. Место сбора объявит местная власть.

Луганская область

Северодонецк - Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск - Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная - Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42.

с. Горское - Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное - Бахмут.

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