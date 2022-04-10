На Луганщине пограничники отбили атаку РФ и взяли пленного

Офицер рассказал, что это была четвертая попытка наступления ВС РФ.

Рой рассказал, как они отбили 4 атаку россиян на Луганщине. / МВД / Telegram

На Луганщине пограничники отбили четвертую атаку российской армии и взяли одного военного в плен. Об этом рассказал офицер "Рой", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в телеграм-канале.

Читайте также: Генштаб ВСУ: РФ пытается прорвать оборону в Изюме и установить полный контроль над Мариуполем

Офицер с позывным "Рой" организовывает оборону позиции, на которой отбили ВС РФ. Военный сообщает, что это была четвертая попытка наступления рашистов.

"Растерянности нет, есть понимание ответственности за жизнь подчиненных. Ты должен выполнять боевое задание, не поддаваясь эмоциям. Одна неправильная команда - стоит жизни побратимов," - подчеркивает Рой.

Пограничники смогли отбить атаку врага, который хотел подкрасться незаметно к украинским позициям. От выстрелов они начали разбегаться кто-куда, чем еще больше попали под пули украинцев.

"Несколько противников осталось удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался," - рассказывают в МВД.

Пленный вояка - уроженец луганского Стаханова. На допросе он признался, что с 2019 года служил артиллеристом в рядах оккупационной армии. Правозащитники выясняют, причастен ли он к обстрелам мирного населения Украины.

Ранее мы писали о потерях россиян в войне на 46 день полномасштабного вторжения. Оккупанты потеряли 19 300 личного состава и 722 танка. Украинские военные уничтожили 152 самолета и 137 вертолетов рашистов.