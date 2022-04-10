Армия РФ потеряла 19 300 личного состава и 722 танка - Генштаб

Россияне поплатились своими 152 самолетами и 137 вертолетами.

Министерство обороны Украины обновило статистику потерь вражеской армии с начала полномасштабного вторжения на украинскую территорию. Россияне потеряли около 19 300 человек личного состава.

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В Генштабе ВСУ сообщают, что россияне стали беднее на 722 танка. За сутки украинцы смогли ликвидировать 17 танков оккупанта. Боевых бронированных машин - 1911 единиц.

Оккупанты лишились 342 единицы артиллерии, 1384 автомобиля и 108 единиц РСЗО.

Украинские защитники уничтожили 152 самолета и 137 вертолетов рашистов. Средств противовоздушной обороны - 55 единиц, беспилотников - 112.

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У противника теперь нет 76 цистерн с ГСМ. Также они поплатились 7 единицами катеров/кораблей.

Россияне потеряли 25 единиц специальной техники и 4 пусковых установки ОТРК.

В украинском плену находятся 467 военных РФ.

Потери врага по состоянию на 10 апреля. / Генштаб ВСУ

Ранее мы писали, что на 10 апреля согласованы 9 гуманитарных коридора. Удалось договориться за Луганскую, Донецкую и Запорожскую области.