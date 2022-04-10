Армия РФ потеряла 19 300 личного состава и 722 танка - Генштаб
Министерство обороны Украины обновило статистику потерь вражеской армии с начала полномасштабного вторжения на украинскую территорию. Россияне потеряли около 19 300 человек личного состава.
Читайте также: Генштаб ВСУ: РФ пытается прорвать оборону в Изюме и установить полный контроль над МариуполемВ Генштабе ВСУ сообщают, что россияне стали беднее на 722 танка. За сутки украинцы смогли ликвидировать 17 танков оккупанта. Боевых бронированных машин - 1911 единиц.
Оккупанты лишились 342 единицы артиллерии, 1384 автомобиля и 108 единиц РСЗО.
Украинские защитники уничтожили 152 самолета и 137 вертолетов рашистов. Средств противовоздушной обороны - 55 единиц, беспилотников - 112.
Читайте также: Журналист рассказал, почему ВС РФ воруют и мародерствуютУ противника теперь нет 76 цистерн с ГСМ. Также они поплатились 7 единицами катеров/кораблей.
Россияне потеряли 25 единиц специальной техники и 4 пусковых установки ОТРК.
В украинском плену находятся 467 военных РФ.
Ранее мы писали, что на 10 апреля согласованы 9 гуманитарных коридора. Удалось договориться за Луганскую, Донецкую и Запорожскую области.