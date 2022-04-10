ВСУ впервые уничтожили беспилотник "Орион" РФ из ПЗРК "Starstreak"

Оккупанты называли "Орион" недостижим для ракетных комплексов Украины.

Украинские военные из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады впервые использовали британский переносной зенитно-ракетный комплекс "Starstreak" против российского беспилотника "Орион". "Недостижимый" БПЛА был унижен ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кочевенко.

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"Орион" проходит под шифрованием "Иноходец". Где именно был впервые сбит беспилотник - Кочевенко не называет в целях безопасности.

"Первое успешное боевое использование ПЗРК "Starstreak" в украино-российской войне. ПВО 95 ОДШБр уничтожили российский БПЛА "Орион", который рашисты называют недостижимым для наших ПЗРК," - отметил Юрий Кочевенко.

Отметим, что "Starstreak" предназначен для ликвидации вертолетов и самолетов противника, которые низко летают. С 1997 года принят на вооружение армии Великобритании. Изготовители позиционируют свой ПЗРК как многоцелевой комплекс.

Российский многоцелевой БПЛА "Орион" предназначен для визуальной, радиолокационной и радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе. На него возможно установить до 4 боеприпасов разного назначения, в том числе и кеты "воздух-поверхность".

Ранее мы писали, что российская армия потеряла с момента вторжения 19 300 человек личного состава. Украинские защитники уничтожили 152 самолета и 137 вертолетов россиян.