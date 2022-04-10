Решение будет принято в ближайшие месяцы.

Польша запретит поставки газа и угля из России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский в интервью "Berliner Zeitung".

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Решение о запрете будет принято в ближайшие несколько месяцев. Польское правительство продолжает показывать свою всестороннюю и смелую поддержку Украине после полномасштабного вторжения армии РФ.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же," – подчеркнул Шинковский.

Также замминистра отметил, что значительное влияние на экономику РФ окажет только совместные действия европейских стран.

Ранее мы писали, что сотрудники Чернобыльской АЭС воровали топливо у российских военных, чтобы не допустить радиоактивную катастрофу. Об это рассказали сотрудники станции, вспоминая сложные недели работы под оккупацией россиян.