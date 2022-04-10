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Воздушные силы Украины сбили "Су-34" врага, который хотел атаковать Николаев

Общие потери россиян за минувшую ночь - 70 военных и 7 единиц техники.
Воздушные силы Украины сбили "Су-34" врага, который хотел атаковать Николаев
Су-34, иллюстрационное фото. / РБК

Оперативное командование "Юг" сообщило о текущей ситуации на фронте Одесской области. Воздушные силы ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34, который пытался атаковать Николаев. 

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Зенитное ракетное подразделение ВС ВСУ сбило истребитель-бомбардировщик Су-34, который принадлежал россиянам. Оккупанты хотели улучшить положение на Николаевском направлении, но поплатились своими ресурсами.

Также в Минобороне сообщили, что только за эту ночь потери оккупантов оставили: 70 орков и 7 единиц техники.

В Черном море ситуация остается неизменной. Корабельно-катерные группы РФ продолжают бомбардировку. Существует высокая вероятность ракетного удара. Боевики делают попытки высадить десант.

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На Херсонщине россияне распространяют пропаганду, сообщая о своих вымышленных победах и обвиняя власть Украины в "в ущемлении прав и свобод жителей южных регионов". Таким образом оккупанты агитируют за создание псевдореспублик. 

Ранее мы писали, что в Маруиполе офицер пограничной службы оказался в окружении ВС РФ, которые его ранили. Чтобы рашистам не досталась украинская радиостанция, он подорвал себя вместе с ней. 

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