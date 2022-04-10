Аэропорт в Днепре полностью уничтожен противником - глава ОВА

В результате повторного ракетного обстрела разрушен аэропорт и инфраструктура рядом.

Российская армия повторно обстреляла аэропорт в Днепре. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в своем телеграм-канале, что аэропорт полностью разрушен.

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Губернатор добавил, что помимо аэропорта уничтожена также инфраструктура вокруг. При этом ракеты россиян продолжают лететь.

"К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места," - заявил Резниченко.

О пострадавших пока неизвестно, количество уточняется.

Помимо обстрела аэропорта, россияне ударили по объекту инфраструктуры в Звонецком. Спасатели работают на месте происшествия.

Ранее мы писали, что за минувшую ночь оккупанты ударили по Днепру и области 7 ракетами. В Павлограде полностью уничтожен один объект инфраструктуры. В ОВА сообщают, что ракетный обстрел продолжается и сегодня.