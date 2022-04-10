Аэропорт в Днепре полностью уничтожен противником - глава ОВА
Российская армия повторно обстреляла аэропорт в Днепре. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в своем телеграм-канале, что аэропорт полностью разрушен.
Читайте также: РФ показала запуск ракет Калибр по Днепру из моряГубернатор добавил, что помимо аэропорта уничтожена также инфраструктура вокруг. При этом ракеты россиян продолжают лететь.
"К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места," - заявил Резниченко.
О пострадавших пока неизвестно, количество уточняется.
Помимо обстрела аэропорта, россияне ударили по объекту инфраструктуры в Звонецком. Спасатели работают на месте происшествия.
Ранее мы писали, что за минувшую ночь оккупанты ударили по Днепру и области 7 ракетами. В Павлограде полностью уничтожен один объект инфраструктуры. В ОВА сообщают, что ракетный обстрел продолжается и сегодня.