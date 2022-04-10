На Киевщине кадыровец изнасиловал и жестоко убил украинку

Убитая женщина не успела эвакуироваться, когда Киевщину оккупировали вражеские войска.

Армия Кадырова прославилась в Украине тем, что ее прозвали "тик-ток-войска". / Призрак / Телеграм

Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал в телеграм-канале ужасающую историю убитой украинки, которая не успела эвакуироваться из Макарова Киевской области, когда ее оккупировали россияне.

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Кадыровец сначала изнасиловал, а потом жестоко зарезал девушку.

Татьяна Задорожняк проживала на Киевщине с собакой. Несколько лет назад коронавирус забрал у нее супруга. 15 марта 2022 года армия Чечни жестко убила украинку.

Геращенко / Телеграм

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Татьяна ждала подругу в собственном доме, чтобы вместе выехать из поселка. Тогда в него вошли кадыровские армейцы. Один из рашистов вывел Татьяну в соседний дом, где насиловал, а после - зарезал.

Местные жители рассказали, что насильника убил солдат РФ. Измученную женщину похоронили во дворе дома.

Могила Татьяны. / Геращенко / Телеграм

Ранее мы писали, что в Ирпене на запись камеры видеонаблюдения попал эпизод мародерства российской армии. Оккупанты так сильно хотели обнести квартиры украинцев в одном из ЖК, что выбивали дверь кувалдой.