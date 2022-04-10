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В Ирпени камера видеонаблюдения зафиксировала мародерства армии РФ

Армия оккупантов выбивала двери квартиры кувалдой.
В Ирпени камера видеонаблюдения зафиксировала мародерства армии РФ
Акция во Львове возле консульства РФ. / t.me/SBUkr

Вооруженные силы Украины поделились роликом, снятым камерой видеонаблюдения в одном из жилых комплексов Ирпени, что в Киевской области. На записи зафиксирован факт мародерства армии РФ. 

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Оккупационные войска выбивают двери в украинские жилища кувалдой. После чего мародеры забирают все, что видят. Также рашистам приглянулись велосипеды, которые стояли в коридоре. 

Стоит отметить, что факт мародерства российской армии зафиксирован во всех областях, куда они зашли. Все украденное рашисты массово вывозят на территорию Беларуси, где по почте отправляют домой в Россию. Оккупанты воруют все: от золота и бытовой техники до игрушек и нижнего белья.

Ранее мы писали, что Воздушные силы ВСУ сбили вражеский истребитель, который летел на Николаев. В Минобороне также сообщили, что только за минувшую ночь потери оккупантов оставили: 70 орков и 7 единиц техники.

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