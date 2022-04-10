За границу пытались сбежать более 2,2 тысяч военнообязанных: есть погибшие

Убегая от службы в украинской армии, они рискуют даже собственной жизнью.

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что военнообязанные украинцы в попытках сбежать за границу превосходят друг друга. Мужчины рискуют не только свободой, нарушая закон, но и собственной жизнью. В пограничной службе сообщают, что пытались незаконно пересечь границу 2,2 тысячи военнообязанных, среди них есть погибшие.

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Часть мужчин стали жертвами мошенников, которые обещали за деньги предоставить незаконные услуги по пересечению границы. Также есть те, кто пытаются подкупить пограничников. Некоторые нарушители подделывают документы, приписывая себе или детям инвалидность, делают из себя вдовцов при живых женах или дописывают количество детей.

Нарушители готовы идти на любые ухищрения, даже на грани собственной жизни. / facebook.com/DPSUkraine

"Поэтому большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных". На днях правоохранители задержали перевозчика – гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их пограничники тоже задержали," - сообщают в ГПСУ.

Правоохранители также находят тела мужчин на берегу пограничных водоемов. Военнообязанные пытаются обойти службу в армии через Карпаты, но там становятся жертвами непогоды.

Нарушители готовы идти на любые ухищрения, даже на грани собственной жизни. / facebook.com/DPSUkraine

Ранее мы писали, что в Мариуполе офицер-пограничник подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась оккупантам. Герой оказался в окружении врага и был ранен, поэтому решился на отчаянный шаг во имя Украины.