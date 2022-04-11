Укравтодор за сутки очистил 10 километров трассы Киев-Чоп

Основные работы сконцентрированы на трассе Киев-Чоп и дорогах в Ирпене и Буче.

Укравтодор ведет масштабные работы по очистке и ремонту дорог в Киевской области. Об этом сообщает Укравтодор.

Читайте также: Жителям Киевщины опасно возвращаться домой - глава ОВА

За один день было очищено более 10 километров трассы Киев-Чоп. Работы сконцентрированы на этой трассе и на дорогах в Ирпене и Буче. Для проведения ремонтных работ привлечено 149 единиц техники и 318 дорожников.

Также продолжается строительство временных переправ: через реку Ирпень на автодороге Р-30 и вблизи села Стоянка, на трассе М-06.

Технические работы / Укравтодор

Технические работы / Укравтодор

Технические работы / Укравтодор

Технические работы / Укравтодор

Напомним, что война забрала жизни 1793 мирных украинцев. По данным ООН погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.