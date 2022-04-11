Жителям Киевщины опасно возвращаться домой - глава ОВА

Очень много "сюрпризов" оставили российские войска в населенных пунктах, которые ранее были ими оккупированы.

Российские оккупанты после отступления оставили множество мин и прочих взрывоопасных боеприпасов. Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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Глава ОВА рассказал, что только за неделю было обезврежено около 11 тысяч боеприпасов.

"Большая опасность для людей. Только за эту неделю обезврежено около 11 тысяч боеприпасов. Это и неразорвавшиеся мины, и установленные ловушки, растяжки. Очень много "сюрпризов" оставляют нам россияне в городах, откуда они выходят. Это нужно очень тщательно проверять. Только после этого мы сможем дать людям доступ к их объектам", - сказал он.

По его словам, жителей региона на блокпостах будут пропускать, но власти не могут гарантировать им безопасность. Также он сообщил, что для недопущения актов мародерства в область стянуты дополнительные силы.

Киевлянам опасно возвращаться домой / facebook.com/MNSKOB

Киевлянам опасно возвращаться домой / facebook.com/MNSKOB

Киевлянам опасно возвращаться домой / facebook.com/MNSKOB

Киевлянам опасно возвращаться домой / facebook.com/MNSKOB

Киевлянам опасно возвращаться домой / facebook.com/MNSKOB

Напомним, что война забрала жизни 1793 мирных украинцев. По данным ООН погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.