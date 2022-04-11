РФ уже потеряла в Украине около 19 500 человек – Генштаб ВСУ
Российские войска, вторгшиеся в феврале в Украину, по состоянию на утро 11 апреля 2022 года потеряли около 19 500 человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.
Украинские бойцы за все время войны подбили 725 танков и 1923 боевых бронированных машин российских оккупантов, уничтожили 111 реактивных систем залпового огня, а также сбили 154 самолета и 137 вертолетов.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 11 апреля российские войска продолжают частично блокировать Харьков. На Изюмском направлении противник при помощи БПЛА проводит воздушную разведку.
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На Донецком направлении оккупанты продолжают пытаться захватить Попасное, Рубежное и Новобахмутовку. Противник продолжает штурмовать осажденный Мариуполь.
В Донецкой и Луганской области за минувшие сутки, 10 апреля, бойцы ВСУ отбили 4 атаки противника, уничтожив 5 танков и 8 единиц другой бронетехники.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты могут в ближайшее время начать большое наступление.
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