РФ уже потеряла в Украине около 19 500 человек – Генштаб ВСУ

Украинские бойцы подбили 725 танков и 1923 боевых бронированных машин российских оккупантов.

Российские войска, вторгшиеся в феврале в Украину, по состоянию на утро 11 апреля 2022 года потеряли около 19 500 человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

Украинские бойцы за все время войны подбили 725 танков и 1923 боевых бронированных машин российских оккупантов, уничтожили 111 реактивных систем залпового огня, а также сбили 154 самолета и 137 вертолетов.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 11 апреля российские войска продолжают частично блокировать Харьков. На Изюмском направлении противник при помощи БПЛА проводит воздушную разведку.

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На Донецком направлении оккупанты продолжают пытаться захватить Попасное, Рубежное и Новобахмутовку. Противник продолжает штурмовать осажденный Мариуполь.

В Донецкой и Луганской области за минувшие сутки, 10 апреля, бойцы ВСУ отбили 4 атаки противника, уничтожив 5 танков и 8 единиц другой бронетехники.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты могут в ближайшее время начать большое наступление.

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