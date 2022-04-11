В ближайшие дни враг может возобновить наступление — Генштаб ВСУ
Войска РФ продолжают отправлять личный состав, технику и вооружение для участия в войне в Украине. Об оперативной обстановки по состоянию на утро 11 апреля сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
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Так, на Слобожанском направлении враг создает наступательные группировки. Считается, что в ближайшие дни россияне попытаются возобновить наступление.
Проводится подготовка техники и вооружения в пункте 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Предполагается, что их перебросят на временно оккупированную часть Донецкой области.
На этом фоне для восстановления потерь батальонной тактической группы из 36-й отдельной мотострелковой бригады проводится набор военных. Самая большая проблема у оккупантов с водителями и механиками-водителями. Во вторую половину апреля запланировано отбытие отобранного личного состава из пунктов постоянной дислокации.
Вместе с этим РФ может провести провокационные действии на Приднестровье, чтобы обвинить Украину в агрессии. А чтобы нарушить поставки грузов, враг может продолжить удары по транспортной инфраструктуре.
Что касается Беларуси, то ее ВС выполняют задачи по усилению охраны на границах.
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На Слобожанском направлении российские оккупанты частично блокируют Харьков. Город обстреливают из артиллерии.
На Изюмском направлении противник проводит воздушную разведку с помощью беспилотников, чтобы выявить позиции ВСУ. Силами двух батальонных тактических групп войска РФ пытались провести наступление в районе Дмитровки и Долгенького, но получили ответ ВСУ и отошли на захваченные ранее позиции.
На Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате Рубежного, Попасной, Нижнего, Новобахмутовки и полном захвате Мариуполя. Противник пытался провести штурм в районе Золотого, но безуспешно. А в Мариуполе он с помощью артиллерии и авиации продолжает штурм в районах порта и "Азовстали".
Отдельные подразделений обстреляли позиции ВСУ в районе Марьянского, Трудолюбовки и Высоколья.
Также, напомним, в Луганской и Донецкой областях ВСУ за сутки отбили 4 атаки российских оккупантов, уничтожив их технику и вооружение.
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