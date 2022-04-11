РФ может применить в Мариуполе фосфорные бомбы - разведка Британии

Российская армия продолжает использовать неуправляемые боеприпасы, тем самым повышая риск жертв среди гражданского населения Украины.

РФ уже использовала фосфорные боеприпасы на востоке Украины и может применить их снова в Мариуполе. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

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В отчете отмечается, что бои за Мариуполь усиливаются. Помимо этого российские войска продолжают обстрелы в Донецкой и Луганской областях.

"Украинские силы отразили несколько атак, в результате которых были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование", - уточнили британские военные.

Согласно данным разведки, РФ продолжает использовать неуправляемые бомбы, чем значительно увеличивает риск жертв среди гражданского населения Украины.

Напомним, что война забрала жизни 1793 мирных украинцев. По данным ООН погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.