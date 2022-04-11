Гуманитарные коридоры 11 апреля: известны маршруты

В понедельник будут гуманитарные коридоры, по которым мирное население сможет покинуть районы боевых действий.

В понедельник, 11 апреля, будут работать 9 гуманитарных коридоров, по которым мирное население может покинуть районы боевых действий, а также временно оккупированную территорию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.

В Донецкой области жители Мариуполя могут на собственном транспорте выехать в Запорожье.

В Запорожской области жители оккупированных Бердянска, Токмака и Энергодара на собственном транспорте могут выехать в Запорожье. Кроме того, эвакуация может проходить на автобусах, но их пока не пропустили на временно оккупированную территорию.

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Жители Луганской области сегодня могут выехать в Бахмут. Эвакуация проводится из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горного и Попасной.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты могут в ближайшее время начать большое наступление на Донбассе.

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