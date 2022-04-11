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Зеленский: В Мариуполе погибли десятки тысяч человек

Президент отметил, что оккупанты хотят сделать "показательно уничтоженный город".
Зеленский: В Мариуполе погибли десятки тысяч человек
Мариуполь в блокаде российской армии. / t.me/voynareal

Владимир Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи. Президент рассказал о блокадном Мариуполе и назвал ужасающую статистику погибших местных жителей. 

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Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей. По словам лидера страны, российские боевики хотят сделать город "показательно уничтоженным".

"Худшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом," - подчеркнул Зеленский.

Рашисты заблокировали Мариуполь 1 марта, с того момента город находится в блокаде. Ситуация в городе катастрофическая, оккупанты бьют авиацией, артиллерией и бомбами по гражданской инфраструктуре.

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